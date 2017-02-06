Безопаснее заплатить налог.

Доходы предпринимателя, которые освобождены от НДФЛ, перечислены в статье 217 НК РФ. Проценты за просрочку там прямо не названы, поэтому чиновники считают, что с них надо заплатить НДФЛ (письмо Минфина России от 22.08.13 № 03-04-05/34450).

В то же время есть основания не платить налог. Инспекция перечисляет проценты, так как нарушила НК РФ (п. 10 ст. 176 НК РФ). Значит, это не доходы предпринимателя, а компенсация, предусмотренная законом. А такие выплаты освобождены от НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ). Кроме того, проценты за просрочку не увеличивают налог на прибыль (подп. 12 п. 1 ст. 251 НК РФ). Поэтому и предприниматель на общем режиме вправе не учитывать такие доходы. Правда, эти аргументы срабатывают только в суде. В вашем регионе практика не сложилась, но выигрышные решения есть в других округах (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.11.15 № Ф03-4196/2015). Если бизнесмен не готов спорить, безопансее заплатить налог.