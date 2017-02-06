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Как компании снижают налоги с помощью упрощенки

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6 февраля 85 просмотров

Учет у индивидуального предпринимателя на общей системе. Во втором квартале он закупил большую партию товара, но продать ее не успел. Подал декларацию с НДС к возмещению и заявление на возврат переплаты. Инспекция нарушила срок возврата налога, поэтому перечислила деньги с процентами. Надо ли с процентов заплатить НДФЛ?

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отвечает:

Безопаснее заплатить налог.

Доходы предпринимателя, которые освобождены от НДФЛ, перечислены в статье 217 НК РФ. Проценты за просрочку там прямо не названы, поэтому чиновники считают, что с них надо заплатить НДФЛ (письмо Минфина России от 22.08.13 № 03-04-05/34450).

В то же время есть основания не платить налог. Инспекция перечисляет проценты, так как нарушила НК РФ (п. 10 ст. 176 НК РФ). Значит, это не доходы предпринимателя, а компенсация, предусмотренная законом. А такие выплаты освобождены от НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ). Кроме того, проценты за просрочку не увеличивают налог на прибыль (подп. 12 п. 1 ст. 251 НК РФ). Поэтому и предприниматель на общем режиме вправе не учитывать такие доходы. Правда, эти аргументы срабатывают только в суде. В вашем регионе практика не сложилась, но выигрышные решения есть в других округах (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.11.15 № Ф03-4196/2015). Если бизнесмен не готов спорить, безопансее заплатить налог.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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