Предоставить вычеты и пересчитать НДФЛ за иностранца надо с начала года.

Детские вычеты можно предоставить, когда иностранный сотрудник станет резидентом. В данном случае работник стал резидентом в августе. Значит, весь доход с начала года облагается по ставке 13 процентов на основании пункта 1 статьи 224 НК РФ. Поэтому иностранец вправе получить вычеты на детей с 1 января 2016 года за все месяцы, но с учетом предельного дохода 350 тыс. рублей.

В декабре компания также получила уведомление из инспекции о праве уменьшить НДФЛ на авансы, которые заплатил иностранный работник перед получением патента. На основании уведомления можно уменьшить НДФЛ, удержанный с начала года (п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

После пересчета компания вправе вернуть разницу сотруднику на его счет в банке. Для этого работник должен написать заявление на возврат (п. 1 ст. 231 НК РФ).