Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

Об онлайн-кассах, ордерах, наличных платежах и расчетном счете

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№3
6 февраля 28 просмотров

2 февраля 2016 года приняли на работу гражданина Молдовы. Его оклад — 30 тыс. рублей. Иностранец заплатил авансы за патент с 1 февраля по 31 декабря 2016 года, 3000 рублей за каждый месяц. Уведомление на уменьшение НДФЛ компания получила только в декабре. У работника есть также ребенок, в августе он получил право на детские вычеты, так как стал резидентом. Но заявление на вычет работник написал только в декабре. Как предоставить детские вычеты и пересчитать НДФЛ?

Формы по теме

отвечает:

Предоставить вычеты и пересчитать НДФЛ за иностранца надо с начала года.

Детские вычеты можно предоставить, когда иностранный сотрудник станет резидентом. В данном случае работник стал резидентом в августе. Значит, весь доход с начала года облагается по ставке 13 процентов на основании пункта 1 статьи 224 НК РФ. Поэтому иностранец вправе получить вычеты на детей с 1 января 2016 года за все месяцы, но с учетом предельного дохода 350 тыс. рублей.

В декабре компания также получила уведомление из инспекции о праве уменьшить НДФЛ на авансы, которые заплатил иностранный работник перед получением патента. На основании уведомления можно уменьшить НДФЛ, удержанный с начала года (п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

После пересчета компания вправе вернуть разницу сотруднику на его счет в банке. Для этого работник должен написать заявление на возврат (п. 1 ст. 231 НК РФ).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.