Правопреемник сдает отчетность и платит налог за компанию, которая к нему присоединилась.

Кодекс не устанавливает специальных сроков сдачи декларации НДС для компаний, реорганизованных в середине квартала. А значит, действуют общие сроки. Сдать отчетность надо не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ). Но на эту дату компания уже присоединилась к другой. Все ее права и обязанности переходят к правопреемнику (п. 2 ст. 58 ГК РФ). Значит, правопреемник будет сдавать единую декларацию, в которую включит как свои отгрузки, так и операции присоединенной компании (п. 1 письма ФНС России от 12.05.14 № ГД-4-3/8919@).