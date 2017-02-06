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6 февраля 34 просмотра

Компания купила товары у контрагента, который зарегистрирован в Казахстане. При ввозе товара на территорию РФ заплатили косвенный НДС в инспекцию и теперь хотят принять его к вычету. У зарубежного поставщика нет российского ИНН. Как заполнить в книге покупок ИНН и КПП контрагента?

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отвечает:

Заполнять графу с ИНН и КПП не надо.

При покупках товара за рубежом компания вправе принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе на таможне. По общему правилу в книге покупок надо записать ИНН и КПП поставщика. Но у иностранных компаний этих номеров нет, поэтому заполнять ИНН не надо.

Если компания ввозит товар из стран Евразийского союза (Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии), то в графе 2 книги покупок потребуется записать код вида операции — 19 (письмо ФНС России от 22.01.15 № ГД-4-3/794@). Наименование поставщика надо заполнить в графе 9. В графу 3 внести номер и дату заявления о ввозе, а в графу 7 — реквизиты платежки на перечисление НДС в бюджет. Дату принятия товара к учету, его стоимость и налог записывают в графах 8, 15, 16.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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