Заполнять графу с ИНН и КПП не надо.

При покупках товара за рубежом компания вправе принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе на таможне. По общему правилу в книге покупок надо записать ИНН и КПП поставщика. Но у иностранных компаний этих номеров нет, поэтому заполнять ИНН не надо.

Если компания ввозит товар из стран Евразийского союза (Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии), то в графе 2 книги покупок потребуется записать код вида операции — 19 (письмо ФНС России от 22.01.15 № ГД-4-3/794@). Наименование поставщика надо заполнить в графе 9. В графу 3 внести номер и дату заявления о ввозе, а в графу 7 — реквизиты платежки на перечисление НДС в бюджет. Дату принятия товара к учету, его стоимость и налог записывают в графах 8, 15, 16.