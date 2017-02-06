Компании на упрощенке освобождены от уплаты НДС (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Есть лишь одно исключение — платить налог и подавать декларацию нужно при ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза (п. 13, 13.1 приложения 18 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.14). Но данная компания экспортирует, а не ввозит товары. При реализации товаров, в том числе на экспорт, организация на упрощенке не обязана выписывать счета-фактуры. Значит, не надо подавать декларацию по НДС и подтверждать нулевую ставку налога.