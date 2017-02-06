Показывать операции в декларации не требуется.

По общему правилу налоговая база по НДС возникает при первичной уступке права требования или при последующей переуступке долга (п. 1, 2 ст. 155 НК РФ). Исчислить НДС надо только с разницы между суммой полученных денег и расходами на покупку денежного требования. Это следует из пункта 1 статьи 155 НК РФ. Фирма уступили право требования по цене ниже самого долга, а значит, и нет оснований для начисления НДС с этих операций. Поэтому не надо показывать в отчетности сумму, за которую фирма уступили право требования долга.