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7 февраля 34 просмотра

Компания арендует автомобиль у директора. На нем перевозит продукцию со склада до торговой точки. За аренду платят 10 тыс. рублей ежемесячно. Вправе ли фирма списать все расходы или есть лимит?

отвечает:

Расходы можно учесть полностью.

Компания вправе списать экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы (п. 1 ст. 252 НК РФ). Затраты на аренду машины обоснованны, так как компания использует транспорт в своей деятельности. В частности, перевозит на нем товар. Подтвердить перевозку можно путевыми листами. Несмотря на то что компания и директор являются зависимыми, цена аренды по сделке между ними считается рыночной (п. 3 ст. 105.3 НК РФ). А значит, расходы на аренду не считаются завышенными и плату по договору можно списать полностью (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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