Расходы можно учесть полностью.

Компания вправе списать экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы (п. 1 ст. 252 НК РФ). Затраты на аренду машины обоснованны, так как компания использует транспорт в своей деятельности. В частности, перевозит на нем товар. Подтвердить перевозку можно путевыми листами. Несмотря на то что компания и директор являются зависимыми, цена аренды по сделке между ними считается рыночной (п. 3 ст. 105.3 НК РФ). А значит, расходы на аренду не считаются завышенными и плату по договору можно списать полностью (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).

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