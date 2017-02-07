В электронном билете есть информация о его оплате, поэтому компания вправе учесть расходы без дополнительных документов.

Компания вправе списать стоимость проезда сотрудника в командировку и обратно (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Электронный проездной билет подтверждает факт поездки работника в командировку. А оплату проезда по железной дороге подтверждает контрольный купон, который является частью электронного билета (приказ Минтранса России от 31.08.11 № 228). Контрольный купон — документ строгой отчетности, который сотрудник получает взамен кассового чека. Он имеет серию и уникальный номер, поэтому сам по себе служит доказательством оплаты.

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