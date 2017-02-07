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7 февраля 45 просмотров

После возвращения из командировки работник приложил к авансовому отчету электронный билет на поезд. Но выписку с карточки, подтверждающую оплату билета, не представил. Вправе ли фирма списать стоимость проезда без документов об оплате?

отвечает:

В электронном билете есть информация о его оплате, поэтому компания вправе учесть расходы без дополнительных документов.

Компания вправе списать стоимость проезда сотрудника в командировку и обратно (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Электронный проездной билет подтверждает факт поездки работника в командировку. А оплату проезда по железной дороге подтверждает контрольный купон, который является частью электронного билета (приказ Минтранса России от 31.08.11 № 228). Контрольный купон — документ строгой отчетности, который сотрудник получает взамен кассового чека. Он имеет серию и уникальный номер, поэтому сам по себе служит доказательством оплаты.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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