Нет, не надо.

Приложение 2 к декларации по налогу на прибыль заполняют компании, которые выплачивали доходы по операциям с ценными бумагами (п. 4 ст. 230 НК РФ). В частности, дивиденды по акциям. В таком случае сведения из приложения 2 заменяют информацию о выплаченных дивидендах, которую записывают в справках 2-НДФЛ. Но общество с ограниченной ответственностью не распределяет дивиденды по ценным бумагам. Поэтому информацию о сумме выплат, исчисленного и удержанного налога надо записать в справках 2-НДФЛ за 2016 год (письмо ФНС России от 02.02.15 № БС-4-11/1443@).

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