Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Отправляйте в инспекцию новые пояснения по НДС

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4
7 февраля 59 просмотров

ООО на общей системе. В ноябре 2016 года выплатили дивиденды двум «физикам» за счет чистой прибыли прошлого года. НДФЛ с выплат удержали. Надо ли заполнять приложение 2 к декларации за год?

Формы по теме

отвечает:

Нет, не надо.

Приложение 2 к декларации по налогу на прибыль заполняют компании, которые выплачивали доходы по операциям с ценными бумагами (п. 4 ст. 230 НК РФ). В частности, дивиденды по акциям. В таком случае сведения из приложения 2 заменяют информацию о выплаченных дивидендах, которую записывают в справках 2-НДФЛ. Но общество с ограниченной ответственностью не распределяет дивиденды по ценным бумагам. Поэтому информацию о сумме выплат, исчисленного и удержанного налога надо записать в справках 2-НДФЛ за 2016 год (письмо ФНС России от 02.02.15 № БС-4-11/1443@).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.