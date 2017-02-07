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7 февраля 57 просмотров

В четвертом квартале 2013 года компания получила товар от поставщика. Должна была расплатиться с контрагентом в январе 2014 года. Но платежи зависли, так как у банка отозвали лицензию. Долг числится до сих пор. Надо ли включить кредиторку в доходы в первом квартале 2017 года?

отвечает:

Кредиторку надо включить в доходы в январе 2017 года, если срок давности не прерывался.

Просроченную кредиторку включают в доходы в последний день отчетного периода, в котором истек срок исковой давности (п. 18 ст. 250 НК РФ , письмо Минфина России от 12.09.14 № 03-03-РЗ/45767). По общему правилу срок давности начинается со дня просрочки оплаты товара по договору и составляет три года (ст. 196, 200 ГК РФ). Так как фирма должна была расплатиться с поставщиком в январе 2014 года, срок давности истекает в январе 2017 года. Но этот срок может прерываться. К примеру, если стороны подпишут акт сверки, по которому покупатель признает долг (письмо Минфина России от 10.07.15 № 03-03-06/39756). Тогда срок нужно считать заново и учесть доходы потребуется только после его окончания.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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