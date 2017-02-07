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7 февраля 30 просмотров

В 2016 году компания платила ежемесячные авансы по налогу на прибыль. В декларации за девять месяцев 2016 года записала авансы на первый квартал 2017 года. Но в 2017 году фирма перешла на уплату ежемесячных авансов из фактической прибыли. Надо ли уточнять декларацию за девять месяцев или достаточно уведомления?

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отвечает:

Вместе с уведомлением безопаснее подать уточненку.

С нового года компания вправе перейти на оплату авансов исходя из фактической прибыли (абз. 7 п. 2 ст. 286 НК РФ). Для этого в инспекцию надо подать уведомление о переходе не позднее 31 декабря 2016 года (абз. 8 п. 2 ст. 286 НК РФ). Форма уведомления произвольная. Заодно в письме можно попросить инспекцию не начислять в карточке расчетов авансы за январь—март (письмо ФНС России от 17.04.09 № 3-2-10/9).

Стоит также уточнить декларацию за девять месяцев. В этой отчетности отражены авансы за первый квартал следующего года в строках 320–340 листа 02 (п. 5.11 Инструкции, утв. приказом ФНС России от 26.11.14 № ММВ-7-3/600). Если строки обнулить, то в карточке расчетов не будет начислений и инспекция не потребует заплатить налог авансом.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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