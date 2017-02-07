Это не ошибка, если в регистрах были все необходимые реквизиты.

Формы регистров бухгалтерского учета компания разрабатывает самостоятельно (п. 19 Положения, утв. приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н). Как правило, если учет компания ведет в программе, она использует регистры, которые предусмотрены там.

Требования к налоговым регистрам прописаны в НК РФ. В статье 313 НК РФ перечислены обязательные реквизиты регистров: наименование, период или дата составления, измерители, наименование хозяйственных операций и подпись ответственного сотрудника. Если в бухгалтерских документах, которыми компания пользовалась раньше, все эти сведения были и этих данных достаточно для определения налоговой базы, то компания не нарушила порядок ведения учета.