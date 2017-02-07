Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Бухгалтерские справки, которые защитят вас от штрафов и ошибок в учете

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4
7 февраля 66 просмотров

Предыдущий главбух вел налоговый учет на основании бухгалтерских регистров. Это ошибка? Какие регистры утвердить в учетной политике?

Формы по теме

отвечает:

Это не ошибка, если в регистрах были все необходимые реквизиты.

Формы регистров бухгалтерского учета компания разрабатывает самостоятельно (п. 19 Положения, утв. приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н). Как правило, если учет компания ведет в программе, она использует регистры, которые предусмотрены там.

Требования к налоговым регистрам прописаны в НК РФ. В статье 313 НК РФ перечислены обязательные реквизиты регистров: наименование, период или дата составления, измерители, наименование хозяйственных операций и подпись ответственного сотрудника. Если в бухгалтерских документах, которыми компания пользовалась раньше, все эти сведения были и этих данных достаточно для определения налоговой базы, то компания не нарушила порядок ведения учета.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.