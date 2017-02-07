Уточнять баланс не надо.

Неточности в отчетности компании исправляют в порядке, установленном ПБУ 22/2010. Существенные ошибки исправляют в отчетности за текущий год или предшествующий. Если неточность организация обнаружила до утверждения баланса, надо исправить отчетность за прошлый год и подать уточненки — в инспекцию и статистику. Отчетность составляют по форме из приказа Минфина России от 02.07.10 № 66н. В поле корректировки нужно поставить 1.

Отчетность утверждают на общем собрании, которое проводят не позднее четырех месяцев после окончания года (ст. 34 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). В данном случае отчетность уже утверждена, поэтому исправить ошибку надо в балансе за 2016 год.