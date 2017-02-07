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7 февраля 69 просмотров

Компания на общей системе в Санкт-Петербурге. В собственности есть помещение площадью 150 кв. метров. Площадь всего здания — 1500 кв. метров. Фирма сдает недвижимость в аренду. Как считать налог на имущество: с кадастровой или остаточной стоимости? Как отразить налог на имущество в бухгалтерском и налоговом учете?

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отвечает:

Налог на имущество надо платить с остаточной стоимости. Отразить налог нужно в прочих расходах.

Виды недвижимости, которая облагается налогом с кадастровой стоимости, устанавливают местные власти с учетом положений НК РФ. В Санкт-Петербурге принят Закон от 26.11.03 № 684–96. Налогом с кадастровой стоимости облагаются нежилые здания и помещения, которые используются под офисы и торговые объекты площадью свыше 3000 кв. метров (ст. 1–1 закона № 684–96). За ваше помещение налог надо платить с остаточной стоимости.

Налог на имущество компании на общей системе вправе списывать в прочие расходы. Об этом сказано в подпункте 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ. В бухгалтерском учете налог также отражают в прочих расходах проводкой:

Дебет 91 Кредит 68
— начислен налог на имущество.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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