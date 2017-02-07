Налог на имущество надо платить с остаточной стоимости. Отразить налог нужно в прочих расходах.

Виды недвижимости, которая облагается налогом с кадастровой стоимости, устанавливают местные власти с учетом положений НК РФ. В Санкт-Петербурге принят Закон от 26.11.03 № 684–96. Налогом с кадастровой стоимости облагаются нежилые здания и помещения, которые используются под офисы и торговые объекты площадью свыше 3000 кв. метров (ст. 1–1 закона № 684–96). За ваше помещение налог надо платить с остаточной стоимости.

Налог на имущество компании на общей системе вправе списывать в прочие расходы. Об этом сказано в подпункте 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ. В бухгалтерском учете налог также отражают в прочих расходах проводкой:

Дебет 91 Кредит 68

— начислен налог на имущество.