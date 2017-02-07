В данном случае отчитаться и заплатить налог нужно по месту учета имущества в инспекцию головного офиса. Ведь именно головной офис отражает имущество на балансе (ст. 384 НК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
В данном случае отчитаться и заплатить налог нужно по месту учета имущества в инспекцию головного офиса. Ведь именно головной офис отражает имущество на балансе (ст. 384 НК РФ).
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