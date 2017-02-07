Индексировать ли зарплату в связи с ростом цен?

Да, зарплату сотрудников надо проиндексировать в связи с ростом потребительских цен.

Индексация зарплаты сотрудников является обязанностью, а не правом работодателя. Это следует из статей 130 и 134 ТК РФ.

Кодекс не устанавливает порядок индексации для тех, кто не получает бюджетного финансирования. Значит, работодатель должен закрепить порядок в своих локальных документах. Например, в коллективном договоре или положении об оплате труда.

Если порядок не установлен, проверяющие могут вынести предписание внести изменения в локальные акты. Такие выводы подтверждают и Роструд в письме от 19.04.10 № 1073–6‑1, и судьи (определения Конституционного суда РФ от 19.11.15 № 2618-О, от 17.07.14 № 1707-О,апелляционное определение Мурманского областного суда от 26.11.14 № 33-3697-2014).