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Бухгалтер не так посчитал НДФЛ и суточные

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7 февраля 21 просмотр

Как рассчитать НДС по отгрузкам в у.е.?

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отвечает:

Порядок расчета зависит от того, вносит ли покупатель предоплату.

Если покупатель перечисляет деньги после получения товара, НДС надо пересчитать в рубли по курсу у. е., действующему на дату отгрузки. В дальнейшем при получении оплаты пересчитывать НДС не требуется. Положительные разницы, которые возникают при поступлении оплаты, надо включить в доходы, а отрицательные — списать в расходы (п. 11 ст. 250 , подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ, письмо Минфина России от 23.12.15 № 03-07-11/75467).

Если покупатель вносит аванс, расчет НДС зависит от размера предоплаты. При полной предоплате налог надо посчитать по курсу у.е. на дату аванса. По этому же курсу надо определить стоимость товаров на дату отгрузки (письмо ФНС России от 21.07.15 № ЕД-4-3/12813).

Если предоплата частичная, то стоимость товаров на дату отгрузки надо определить по двум разным курсам. Оплаченную часть — по курсу на дату аванса, неоплаченную — по курсу на дату отгрузки.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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