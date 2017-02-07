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Бухгалтер не так посчитал НДФЛ и суточные

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7 февраля 105 просмотров

Компания обнаружила ошибки при расчете НДС за четвертый квартал 2016 года. По одному счету-фактуре дважды заявили вычет в сумме 3 тыс. рублей, а по другому — вместо 20 тыс. рублей поставили к вычету 10 тыс. В итоге налог должен быть меньше на 7 тыс. рублей. Вправе ли фирма не подавать уточненку, а исправить ошибки в текущем периоде?

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отвечает:

Безопаснее подать уточненку.

Компания вправе не уточнять декларацию, если из-за ошибки она завысила налог (п. 1 ст. 54 , п. 1 ст. 81 НК РФ). Но чиновники и судьи считают, что это правило не распространяется на декларацию по НДС. Отчетность надо исправить, даже если компания завысила вычеты (письмо Минфина России от 25.08.10 № 03-07-11/363 , определение ВС РФ от 28.08.14 № 306-ЭС14-631).

Для НДС действует особый порядок исправления ошибок. Неточности исправляют через дополнительные листы (п. 4 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). В дополнительном листе нужно аннулировать записи с ошибками и сделать правильные. А данные из этого листа попадают в уточненку. В уточненной декларации надо заполнить приложение 1 к разделу 8, в строке 001 которого поставить признак 0. Вместе с уточненкой можно подать заявление о зачете или возврате переплаты.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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