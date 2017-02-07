Безопаснее подать уточненку.

Компания вправе не уточнять декларацию, если из-за ошибки она завысила налог (п. 1 ст. 54 , п. 1 ст. 81 НК РФ). Но чиновники и судьи считают, что это правило не распространяется на декларацию по НДС. Отчетность надо исправить, даже если компания завысила вычеты (письмо Минфина России от 25.08.10 № 03-07-11/363 , определение ВС РФ от 28.08.14 № 306-ЭС14-631).

Для НДС действует особый порядок исправления ошибок. Неточности исправляют через дополнительные листы (п. 4 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). В дополнительном листе нужно аннулировать записи с ошибками и сделать правильные. А данные из этого листа попадают в уточненку. В уточненной декларации надо заполнить приложение 1 к разделу 8, в строке 001 которого поставить признак 0. Вместе с уточненкой можно подать заявление о зачете или возврате переплаты.