Пособие надо оплатить.

Уволенный сотрудник вправе получить пособие у бывшего работодателя, если заболеет в течение 30 календарных дней с момента расторжения договора (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Но в данном случае на дату болезни сотрудница еще работает. Датой расторжения договора считается последний день отдыха, 20 февраля. Ведь именно тогда компания издает приказ об увольнении. К такому же выводу недавно пришел Верховый суд (определение от 23.11.15 № 34-КГ15-13).

Пособие надо назначить и выплатить, несмотря на то, что с даты начала отпуска прошло более 30 календарных дней. Рассчитать больничный нужно по общим правилам, то есть с учетом страхового стажа работника, так как болезнь наступила до увольнения.

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