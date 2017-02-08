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8 февраля 120 просмотров

Сотрудница написала заявление на отпуск с 16 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года с последующим увольнением. 15 декабря фирма выдала отпускные и отдала трудовую. Но 20 января бывшая сотрудница принесла больничный. Со дня, когда компания рассчиталась с ней, прошло более 30 календарных дней. Оплачивать ли пособие и в каком размере?

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отвечает:

Пособие надо оплатить.

Уволенный сотрудник вправе получить пособие у бывшего работодателя, если заболеет в течение 30 календарных дней с момента расторжения договора (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Но в данном случае на дату болезни сотрудница еще работает. Датой расторжения договора считается последний день отдыха, 20 февраля. Ведь именно тогда компания издает приказ об увольнении. К такому же выводу недавно пришел Верховый суд (определение от 23.11.15 № 34-КГ15-13).

Пособие надо назначить и выплатить, несмотря на то, что с даты начала отпуска прошло более 30 календарных дней. Рассчитать больничный нужно по общим правилам, то есть с учетом страхового стажа работника, так как болезнь наступила до увольнения.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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