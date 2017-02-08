Если фирма получила больше продукции, чем в документах, надо взять от поставщика дополнительную накладную. Если количество товара меньше, надо оформить Акт расхождений.

Покупатель вправе принять алкогольную продукцию от поставщика, даже если обнаружил расхождения. Если фактически покупатель получил меньше товара, чем записано в накладной, нужно составить в ЕГАИС Акт расхождений. В акте отражают только то количество алкоголя, которое компания получила. Оптовый продавец в свою очередь должен подтвердить в ЕГАИС Акт расхождений.

Если компания получила больше товара, чем записано в накладной, на разницу поставщик должен оформить новую накладную, которую покупатель регистрирует в единой системе.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>