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8 февраля 28 просмотров

Компания закупает алкоголь у оптового поставщика и продает в розницу. Подключилась к ЕГАИС и отражает закупки продукции. Количество товара не всегда совпадает с тем, которое поставщик записал в накладной. Расхождения фирма фиксирует в акте ТОРГ-2 . Как в этом случае отразить закупку в ЕГАИС?

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отвечает:

Если фирма получила больше продукции, чем в документах, надо взять от поставщика дополнительную накладную. Если количество товара меньше, надо оформить Акт расхождений.

Покупатель вправе принять алкогольную продукцию от поставщика, даже если обнаружил расхождения. Если фактически покупатель получил меньше товара, чем записано в накладной, нужно составить в ЕГАИС Акт расхождений. В акте отражают только то количество алкоголя, которое компания получила. Оптовый продавец в свою очередь должен подтвердить в ЕГАИС Акт расхождений.

Если компания получила больше товара, чем записано в накладной, на разницу поставщик должен оформить новую накладную, которую покупатель регистрирует в единой системе.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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