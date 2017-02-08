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№4
8 февраля 73 просмотра

Компания записала в учетной политике, что выдает подотчетные на карточки. Работник потерял карту. Можно ли выдать деньги из кассы?

Формы по теме

отвечает:

Безопаснее сначала изменить политику.

Компания вправе выдавать под отчет наличные или перечислять деньги на карту (Указание ЦБ РФ от 07.10.13 № 3073-У, письмо Минфина России от 25.08.14 № 03-11-11/42288). В то же время в политике организация прописала особый порядок. Если нарушить внутреннее положение, не исключены претензии инспекторов. Они могут посчитать, что компания выдала не подотчетные, а зарплату, и потребуют доплатить НДФЛ. Чтобы не рисковать, в политике стоит записать оба способа.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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