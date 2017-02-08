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8 февраля 82 просмотра

Сотрудник получил подотчетные на покупку материалов, но на следующий день уезжает в командировку. Вправе ли компания снова выдать ему деньги под отчет?

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отвечает:

Мы считаем, что да.

Компания выдает деньги под отчет, если работник вернул долг по ранее полученному авансу (п. 6.3 Указания ЦБ РФ от 11.03.14 № 3210-У). В то же время компания сама устанавливает срок, на который работник получает наличные. Также можно установить срок на возврат перерасхода. Если срок еще не наступил, то и задолженности у работника нет. Поэтому можно выдать под отчет во второй раз. Правда, опрошенные нами налоговики считают иначе. Работник становится должником, как только получил аванс, поэтому, пока не вернет деньги, не может получить подотчетные. Но штрафовать за такое нарушение проверяющие не вправе (постановление ВС РФ от 30.09.15 № 307-АД15-11670).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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