Мы считаем, что да.

Компания выдает деньги под отчет, если работник вернул долг по ранее полученному авансу (п. 6.3 Указания ЦБ РФ от 11.03.14 № 3210-У). В то же время компания сама устанавливает срок, на который работник получает наличные. Также можно установить срок на возврат перерасхода. Если срок еще не наступил, то и задолженности у работника нет. Поэтому можно выдать под отчет во второй раз. Правда, опрошенные нами налоговики считают иначе. Работник становится должником, как только получил аванс, поэтому, пока не вернет деньги, не может получить подотчетные. Но штрафовать за такое нарушение проверяющие не вправе (постановление ВС РФ от 30.09.15 № 307-АД15-11670).

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