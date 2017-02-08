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8 февраля 48 просмотров

Сотрудник написал заявление на выдачу командировочных. Руководитель разрешил выдать 10 тыс. рублей. В поездке выяснилось, что денег не хватает. Вправе ли компания перечислить на карточку еще 5 тыс. рублей без заявления?

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отвечает:

Да.

Порядок выдачи безналичных денег компания устанавливает сама. В Минфине считают, что для этого нужно взять у работника заявление (письмо от 25.08.14 № 03-11-11/42288). Но в законе такой обязанности нет. Значит, можно перечислить недостающую сумму без заявления.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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