Сотрудник написал заявление на выдачу командировочных. Руководитель разрешил выдать 10 тыс. рублей. В поездке выяснилось, что денег не хватает. Вправе ли компания перечислить на карточку еще 5 тыс. рублей без заявления?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да.
Порядок выдачи безналичных денег компания устанавливает сама. В Минфине считают, что для этого нужно взять у работника заявление (письмо от 25.08.14 № 03-11-11/42288). Но в законе такой обязанности нет. Значит, можно перечислить недостающую сумму без заявления.