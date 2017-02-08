Компания на упрощенке с объектом «доходы». Купила оборудование для нового вида деятельности. Из-за кризиса передумала открывать новый бизнес. Право собственности на оборудование уже перешло компании. Поставщик согласился забрать оборудование. Надо ли признавать доходы при возврате активов?
Формы по теме
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Надо признать доходы.
Покупатель вправе вернуть качественный товар поставщику только по отдельному договору купли-продажи. Поставщиком в контракте уже будет ваша компания, а продавцом — покупатель. Доходы надо признать, когда фирма получит деньги (п. 1 ст. 346.15 НК РФ).