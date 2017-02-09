Нет, не надо.

Компании, которые продают облагаемые и не облагаемые НДС товары, ведут раздельный учет входного НДС (п. 4 ст. 170 НК РФ). По облагаемым товарам налог принимают к вычету, а по необлагаемым учитывают в расходах.

Налог с товаров, основных средств и услуг, которые компания использует одновременно в облагаемых и необлагаемых операциях, надо распределить. Для этого компания считает пропорцию: выручку от облагаемой деятельности делит на стоимость всех реализованных товаров (п. 4.1 ст. 170 НК РФ).

Передача в рекламных целях товаров дешевле 100 рублей не облагается НДС (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ). Поэтому их стоимость учитывают в пропорции. Но листовки — это не товар. Ведь получатель не сможет их продать. Поэтому стоимость листовок не надо учитывать в пропорции. Так же считают в столичном УФНС (письмо УФНС России по г. Москве от 16.12.15 № 16–15/135217).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>