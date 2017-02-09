Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Провели инвентаризацию только на бумаге

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4
9 февраля 8 просмотров

Аптека на общей системе. Фирма продает лекарства, облагаемые и не облагаемые НДС. Для привлечения внимания покупателей будут раздавать листовки. Входной НДС, например по аренде, распределяют пропорционально выручке. Надо ли учитывать стоимость листовок при расчете пропорции?

Формы по теме

отвечает:

Нет, не надо.

Компании, которые продают облагаемые и не облагаемые НДС товары, ведут раздельный учет входного НДС (п. 4 ст. 170 НК РФ). По облагаемым товарам налог принимают к вычету, а по необлагаемым учитывают в расходах.

Налог с товаров, основных средств и услуг, которые компания использует одновременно в облагаемых и необлагаемых операциях, надо распределить. Для этого компания считает пропорцию: выручку от облагаемой деятельности делит на стоимость всех реализованных товаров (п. 4.1 ст. 170 НК РФ).

Передача в рекламных целях товаров дешевле 100 рублей не облагается НДС (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ). Поэтому их стоимость учитывают в пропорции. Но листовки — это не товар. Ведь получатель не сможет их продать. Поэтому стоимость листовок не надо учитывать в пропорции. Так же считают в столичном УФНС (письмо УФНС России по г. Москве от 16.12.15 № 16–15/135217).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.