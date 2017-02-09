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9 февраля 16 просмотров

В прошлом году к компании присоединилась другая организация. Сейчас обнаружили, что перед реорганизацией она не сдала справки 2-НДФЛ . Все работники реорганизованной компании трудятся в компании. Надо ли сдавать на них справки 2-НДФЛ?

отвечает:

Компания вправе не отчитываться за присоединенную компанию. Но не исключены споры с инспекторами.

По общему правилу присоединяемая компания отчитывается по налогам до окончания реорганизации. А если она этого не сделала, обязанность сдать отчетность переходит к правопреемнику. Это правило не распространяется на справки 2-НДФЛ. Так считают в Минфине и ФНС (письма от 19.07.11 № 03-04-06/8–173, от 26.10.11 № ЕД-4-3/17827@). Поэтому у фирмы не возникает обязанности отчитываться за реорганизованную компанию.

На практике инспекторы иногда штрафуют за неподачу справок. Поскольку присоединенная компания уже исключена из реестра, то налоговики требуют штраф с правопреемника. Отменить решение налоговиков получается в суде (определение ВАС РФ от 09.09.10 № ВАС-11925/10).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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