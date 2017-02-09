Компания вправе не отчитываться за присоединенную компанию. Но не исключены споры с инспекторами.

По общему правилу присоединяемая компания отчитывается по налогам до окончания реорганизации. А если она этого не сделала, обязанность сдать отчетность переходит к правопреемнику. Это правило не распространяется на справки 2-НДФЛ. Так считают в Минфине и ФНС (письма от 19.07.11 № 03-04-06/8–173, от 26.10.11 № ЕД-4-3/17827@). Поэтому у фирмы не возникает обязанности отчитываться за реорганизованную компанию.

На практике инспекторы иногда штрафуют за неподачу справок. Поскольку присоединенная компания уже исключена из реестра, то налоговики требуют штраф с правопреемника. Отменить решение налоговиков получается в суде (определение ВАС РФ от 09.09.10 № ВАС-11925/10).

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