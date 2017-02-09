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9 февраля 51 просмотр

Фирма покупает товары, которые поставщик привозит из-за границы. В счете-фактуре контрагент заполняет только первые 14 цифр из номера таможенной декларации. Вправе ли налоговики отказать в вычете из-за такого недочета?

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отвечает:

Нет, не вправе.

При отгрузке импортных товаров в счете-фактуре надо записать страну происхождения товара и номер таможенной декларации (подп. 14 п. 5 ст. 169 НК РФ). Эти сведения заполняют в графе 11 счета-фактуры (подп. «л» п. 2 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Номер декларации поставщик должен взять из графы, А основного и добавочного листов. Номер состоит из трех частей, разделенных между собой дробью. Например, 10902040/281215/0000244.

Поставщик компании записал в счете-фактуре только первые 14 цифр. Но из-за такой ошибки инспекторы не вправе отказать в вычете. Ведь без полного номера инспекторы смогут определить поставщика, покупателя, стоимость товаров, ставку и сумму НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ). Такого же мнения придерживаются налоговики и чиновники (письма ФНС России от 30.08.13 № АС-4-3/15798, Минфина России от 18.02.11 № 03-07-09/06). Если инспекторы снимут вычеты, защититься получится в суде (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.01.13 № А40-26457/12-99-124).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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