Да, надо.

Исправить ошибки в текущем периоде можно только в двух случаях. Во-первых, если компания не знает точный период ошибки. Во‑вторых, если ошибка привела к переплате налога (п. 1 ст. 54 НК РФ). В данном случае налог занижен, поэтому надо уточнить декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). Это подтверждают и специалисты Минфина России (письмо от 17.07.12 № 03-03-06/1/339).

Если фирма успеет подать уточненку не позднее 28 марта, то доплачивать налог и пени перед сдачей отчетности не потребуется.

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