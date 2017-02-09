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Бухгалтер не так посчитал НДФЛ и суточные

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9 февраля 21 просмотр

В январе получили от поставщика акт с перерасчетом коммуналки за прошлый год. По документу сумма платежа уменьшилась на 25 тыс. рублей. Декларацию по налогу на прибыль за 2016 год уже сдали. Надо ли подавать уточненку?

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отвечает:

Да, надо.

Исправить ошибки в текущем периоде можно только в двух случаях. Во-первых, если компания не знает точный период ошибки. Во‑вторых, если ошибка привела к переплате налога (п. 1 ст. 54 НК РФ). В данном случае налог занижен, поэтому надо уточнить декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). Это подтверждают и специалисты Минфина России (письмо от 17.07.12 № 03-03-06/1/339).

Если фирма успеет подать уточненку не позднее 28 марта, то доплачивать налог и пени перед сдачей отчетности не потребуется.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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