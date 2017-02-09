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Можно ли теперь досрочно платить взносы

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9 февраля 12 просмотров

Учет у индивидуального предпринимателя на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Бизнесмен продает товары через агентов. Для этого он заключает договоры со сторонними «физиками». Услуги оплачивает со своего личного счета в банке. Вправе ли предприниматель списать такие расходы?

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отвечает:

Да.

Бизнесмен вправе поручить продажу товара сторонним «физикам» за вознаграждение (ст. 971, 972 ГК РФ). Эти вознаграждения можно учесть, так как они напрямую названы в закрытом перечне расходов на упрощенке (подп. 24 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Учесть затраты можно только после перечисления денег (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). У бизнесмена должны быть документы, подтверждающие оплату услуг, — платежки, выписки или квитанции.

Для учета расходов не важно, с какого именно счета предприниматель выплатил вознаграждение. Все деньги на лицевых и расчетных счетах являются имуществом бизнесмена (определение Конституционного суда РФ от 04.06.09 № 1032-О-О, постановление Конституционного суда РФ от 17.12.96 № 20-П).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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