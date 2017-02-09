Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Проверьте, что вы знаете об изменениях в работе

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4
9 февраля 7 просмотров

В декабре фирма заказала товар у контрагента. По договору фирма должна была перечислить аванс. Но свободных средств не было, поэтому контрагент принял продукцию в счет аванса. Выписали счет-фактуру на предоплату. Вправе ли компания заявить вычет по этому документу?

Формы по теме

отвечает:

Так поступать рискованно, поскольку возможны споры с налоговиками.

Кодекс не запрещает заявлять вычет НДС с аванса, если покупатель внес предоплату продукцией. Но на практике налоговики спорят с вычетами с авансов при бартерных сделках. По их мнению, компания вправе заявить вычет только на основании платежки. Налоговики ссылаются на правила заполнения книги покупок. В ней сказано, что в книге не регистрируются счета-фактуры на сумму оплаты при безденежных формах расчетов (подп. «д» п. 19 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

Судьи в спорах поддерживают компании. По мнению суда, покупатель вправе заявить вычет независимо от условий оплаты (п. 23 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.14 № 33). Если компания готова спорить, то можно заявить вычет в четвертом квартале. Если не готова, то вычет безопаснее заявить с полученного товара.

НДС в 2017 году: изменения, свежие новости

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.