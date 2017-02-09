Так поступать рискованно, поскольку возможны споры с налоговиками.

Кодекс не запрещает заявлять вычет НДС с аванса, если покупатель внес предоплату продукцией. Но на практике налоговики спорят с вычетами с авансов при бартерных сделках. По их мнению, компания вправе заявить вычет только на основании платежки. Налоговики ссылаются на правила заполнения книги покупок. В ней сказано, что в книге не регистрируются счета-фактуры на сумму оплаты при безденежных формах расчетов (подп. «д» п. 19 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

Судьи в спорах поддерживают компании. По мнению суда, покупатель вправе заявить вычет независимо от условий оплаты (п. 23 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.14 № 33). Если компания готова спорить, то можно заявить вычет в четвертом квартале. Если не готова, то вычет безопаснее заявить с полученного товара.