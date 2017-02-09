Форма справок прежняя (утв. приказом ФНС России от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11/485). Изменились только коды для доходов и вычетов (приказ ФНС России от 22 ноября 2016 г. № ММВ-7-11/633).
В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Главбух» отвечает:
Форма справок прежняя (утв. приказом ФНС России от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11/485). Изменились только коды для доходов и вычетов (приказ ФНС России от 22 ноября 2016 г. № ММВ-7-11/633).
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