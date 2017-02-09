Частых ошибок три. Бухгалтеры неверно указывали дату фактического получения дохода, удерживали НДФЛ с аванса и отражали в отчете отрицательные суммы.
Дата дохода по отпускным, больничным и выплатам в рамках гражданско-правовых договоров — это день, когда компания их выдала работнику из кассы или перечислила на его счет. В 2-НДФЛ и 6-НДФЛ такие доходы отражаются в месяце, когда их выплатили. Налог с зарплаты за первую половину месяца удерживать и отдельно отражать в отчетах не нужно. Минусов в отчетности быть не должно. Если пересчитали доход, то отражайте в 6-НДФЛ итоговую сумму за месяц.