Бывают ли у вас проблемы с подотчетниками?

Да, проблемы с документами

Да, проблемы со сроками возврата денег и кассовой дисциплиной

Свой вариант <

Нет, у нас все в порядке

Выдаете ли вы подотчетнику новый аванс, если за старый он еще не отчитался?

Постоянно, поэтому у нас бесконечный подотчет

Да, но такое бывает редко

Нет, не выдаем

Приходилось ли вам удерживать НДФЛ с невозвращенных в срок подотчетных?

Да