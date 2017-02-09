Да, вправе.

Действующий порядок кассовых операций не запрещает выдавать деньги на командировку ответственному работнику и передавать подотчетные от одного сотрудника другим специалистам (Указание Банка России от 11.03.14 № 3210-У).

Можно назначить одного сотрудника ответственным, если в командировку едут несколько специалистов. Ответственный сотрудник сам оплатит отель, билеты и другие расходы, а суточные раздаст другим командированным на основании ведомости. Составить ведомость можно в произвольной форме.

После командировки ответственный сотрудник представит авансовый отчет, к которому приложит документы — чеки из отеля, билеты, ведомость на выдачу суточных. Такой порядок надо закрепить приказом руководителя, а с ответственным сотрудником заключить договор о полной материальной ответственности.