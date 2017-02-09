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9 февраля 104 просмотра

Можно ли списать бензин для личной машины директора?

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отвечает:

Нет, нельзя.

Нормы компенсации за использование личного транспорта работников установлены постановлением Правительства РФ от 08.02.02 № 92 . Для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2 тыс. куб. см — 1200 рублей, с объемом двигателя свыше 2 тыс. куб. см — 1500 рублей. Эти нормы уже включают возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля (износ, бензин, масла, техническое обслуживание, ремонт и т. п.).

Если организация помимо компенсации по нормам возмещает стоимость бензина, она не вправе учесть расходы на топливо. Аналогичные выводы изложены в письме Минфина России от 04.12.15 № 03-03-06/70852.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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