Да.
Стандартный вычет предоставляйте, даже если ребенок сотрудника уже сам работает и получает деньги. Чиновники считают так же (письмо Минфина России от 30 июня 2014 г. № 03-04-05/31345).
В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Главбух» отвечает:
Да.
Стандартный вычет предоставляйте, даже если ребенок сотрудника уже сам работает и получает деньги. Чиновники считают так же (письмо Минфина России от 30 июня 2014 г. № 03-04-05/31345).
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