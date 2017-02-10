Совместитель имеет право на такой вычет, если не получил его по основному месту работы.

Стандартные вычеты по НДФЛ работник может получать у любого из работодателей (п. 3 ст. 218 НК РФ). У какого именно, работник выбирает сам. Не важно, основное это место работы или совместительство. В заявлении на вычет пусть напишет, что не получает вычеты по основному месту работы, и приложит документы, подтверждающие право на вычет.

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