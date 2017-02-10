На камералке декларации по НДС налоговики обнаружили расхождения с отчетностью поставщика и запросили документы. Фирма ранее уже представляла эти бумаги. Инспекторы запрашивали документы по сделке вне рамок проверок. Отправлять ли копии повторно?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, кодекс запрещает повторно требовать документы, которые компания уже представляла на камеральных или выездных ревизиях (п. 5 ст. 93 НК РФ). Эта норма не распространяется на случаи, когда налоговики запрашивали бумаги вне рамок ревизий (письмо ФНС России от 04.12.15 № ЕД-16-2/304).