Нет, не вправе.

Наличную выручку из кассы можно расходовать только на цели, перечисленные в пункте 2 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У. В частности, на зарплату, выдачу денег под отчет и т. д. Гасить задолженность по займу из наличной выручки фирма не вправе.

Деньги, которые возвращает в кассу работник, не считаются наличной выручкой. А значит, формально их можно тратить на любые цели. В то же время в Указании № 3073-У есть другое ограничение. Погашать займы можно только из средств, которые компания сняла с расчетного счета (п. 4 Указания № 3073-У). Поэтому выдать наличные фирма вправе только за счет денег, которые сняли с расчетного счета. Иначе при проверке возможен штраф на компанию до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ)