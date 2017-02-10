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10 февраля 25 просмотров

Компания выдала сотруднику заем. Ежемесячно он возвращает его в кассу. Вправе ли фирма потратить эти деньги, чтобы вернуть деньги, которые компания заняла у директора?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Наличную выручку из кассы можно расходовать только на цели, перечисленные в пункте 2 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У. В частности, на зарплату, выдачу денег под отчет и т. д. Гасить задолженность по займу из наличной выручки фирма не вправе.

Деньги, которые возвращает в кассу работник, не считаются наличной выручкой. А значит, формально их можно тратить на любые цели. В то же время в Указании № 3073-У есть другое ограничение. Погашать займы можно только из средств, которые компания сняла с расчетного счета (п. 4 Указания № 3073-У). Поэтому выдать наличные фирма вправе только за счет денег, которые сняли с расчетного счета. Иначе при проверке возможен штраф на компанию до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ)

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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