Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Изменилась безопасная доля вычетов для вашей компании

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4
10 февраля 17 просмотров

Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком. На время ее отпуска фирма наняла работника по срочному трудовому договору на три года. Сейчас работница сообщила, что не будет выходить из отпуска, а сразу оформит второй декрет. На ее месте хотят оставить прежнего сотрудника. Вправе ли фирма продлить срочный договор еще на полтора года или необходимо заключить новый контракт?

отвечает:

Безопаснее заключить новый срочный договор.

Компания вправе заключить срочный трудовой договор на время отсутствия работника (ст. 59 ТК РФ). Максимальный срок такого контракта — пять лет (ч. 2 ст. 58 ТК РФ). В кодексе перечислены случаи, когда срочный договор надо продлить. Например, с беременной работницей до даты рождения малыша. В данном случае кодекс не требует продлевать договор, но и прямо не запрещает это сделать. На практике не исключены споры с работницей. Сотрудница может заявить, что контракт стал бессрочным, если компания не уволила ее по окончании срока. К таким выводам приходят и некоторые судьи (определения Московского городского суда от 06.02.12 № 4г/3–114/12, ВС РФ от 27.06.14 № 41-КГ14-10).

Другие судьи считают, что ТК РФ не запрещает продлевать срочный трудовой договор. Главное, чтобы общий период не превышал пяти лет. По окончании срока договор прекращается (апелляционные определения Московского городского суда от 12.05.14 № 33–16059, от 24.04.15 № 33–14980/15). Но, чтобы избежать споров, безопаснее не продлевать старый контракт, а заключить новый.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Бухгалтеру на упрощенке! Где в бухгалтерской отчетности вы показываете единый налог на УСН?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.