Безопаснее заключить новый срочный договор.

Компания вправе заключить срочный трудовой договор на время отсутствия работника (ст. 59 ТК РФ). Максимальный срок такого контракта — пять лет (ч. 2 ст. 58 ТК РФ). В кодексе перечислены случаи, когда срочный договор надо продлить. Например, с беременной работницей до даты рождения малыша. В данном случае кодекс не требует продлевать договор, но и прямо не запрещает это сделать. На практике не исключены споры с работницей. Сотрудница может заявить, что контракт стал бессрочным, если компания не уволила ее по окончании срока. К таким выводам приходят и некоторые судьи (определения Московского городского суда от 06.02.12 № 4г/3–114/12, ВС РФ от 27.06.14 № 41-КГ14-10).

Другие судьи считают, что ТК РФ не запрещает продлевать срочный трудовой договор. Главное, чтобы общий период не превышал пяти лет. По окончании срока договор прекращается (апелляционные определения Московского городского суда от 12.05.14 № 33–16059, от 24.04.15 № 33–14980/15). Но, чтобы избежать споров, безопаснее не продлевать старый контракт, а заключить новый.