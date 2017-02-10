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Налоговики хотят, чтобы компания уточнила адрес

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10 февраля 45 просмотров

Новый сотрудник написал заявление на детские вычеты. Его супруга и ребенок прописаны в Раменском, он — в Москве. Фактически они все вместе живут в г. Луховицы. Надо ли требовать у работника справку о совместном проживании с ребенком?

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отвечает:

Нет, не надо.

Сотрудник, у которого есть несовершеннолетний ребенок, вправе получить стандартные вычеты. Так как у сотрудника один малыш, то размер ежемесячного вычета равен 1400 рублям (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Чтобы получить вычет, работник пишет заявление в свободной форме и прикладывает документы, которые подтверждают право на вычет. Как правило, это копия свидетельства о рождении ребенка.

Иногда требуются дополнительные документы. Например, если мама и папа ребенка не зарегистрировали брак, необходимо подтвердить, что отец обеспечивает ребенка. Можно взять у работника справку о совместном проживании (письмо Минфина России от 15.04.11 № 03-04-06/7–95). Сотрудник компании является отцом и женат на маме ребенка. А значит, он обеспечивает малыша (п. 1 ст. 80 СК РФ). Тот факт, что папа и сын прописаны в разных городах, не имеет значения. Поэтому дополнительные документы не нужны. Так же считают опрошенные налоговики.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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