Нет, не надо.

Сотрудник, у которого есть несовершеннолетний ребенок, вправе получить стандартные вычеты. Так как у сотрудника один малыш, то размер ежемесячного вычета равен 1400 рублям (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Чтобы получить вычет, работник пишет заявление в свободной форме и прикладывает документы, которые подтверждают право на вычет. Как правило, это копия свидетельства о рождении ребенка.

Иногда требуются дополнительные документы. Например, если мама и папа ребенка не зарегистрировали брак, необходимо подтвердить, что отец обеспечивает ребенка. Можно взять у работника справку о совместном проживании (письмо Минфина России от 15.04.11 № 03-04-06/7–95). Сотрудник компании является отцом и женат на маме ребенка. А значит, он обеспечивает малыша (п. 1 ст. 80 СК РФ). Тот факт, что папа и сын прописаны в разных городах, не имеет значения. Поэтому дополнительные документы не нужны. Так же считают опрошенные налоговики.