Мы считаем, что компания вправе записать название от руки. А у фонда нет оснований отказывать в возмещении пособия.

Название компании в больничный лист вписывает врач (п. 58 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н). Причем делает это он со слов пациента. Часто сотрудники не знают точное название компании, в которой работают. Поэтому врач не заполняет эту строку.

Сотрудник компании может сам вписать название от руки. Ведь формально фонд не узнает, кто заполнял больничный — врач или работник организации. Это нам подтвердили в ФСС. При этом не важно, что остальной текст набран на принтере. Комбинированный способ заполнения не будет нарушением. Так считает и ФСС (письмо от 23.10.14 № 17-03-09/06-3841П).

Заполнять больничный лист необходимо черной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой (п. 56Порядка, утв. приказом № 624н). Если фирма заполнит листок нетрудоспособности шариковой ручкой, то не исключено, что право на пособие потребуется доказывать в суде. Хотя судьи в таких спорах на стороне компаний (определение ВС РФ от 17.02.15 № 304-КГ14-6897).