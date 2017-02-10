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10 февраля 54 просмотра

Сотрудник принес больничный, заполненный на принтере. Врач не заполнил графу с местом работы, так как побоялся ошибиться. Вправе ли фирма сама записать название от руки и не откажет ли фонд из-за этого в возмещении пособия?

отвечает:

Мы считаем, что компания вправе записать название от руки. А у фонда нет оснований отказывать в возмещении пособия.

Название компании в больничный лист вписывает врач (п. 58 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н). Причем делает это он со слов пациента. Часто сотрудники не знают точное название компании, в которой работают. Поэтому врач не заполняет эту строку.

Сотрудник компании может сам вписать название от руки. Ведь формально фонд не узнает, кто заполнял больничный — врач или работник организации. Это нам подтвердили в ФСС. При этом не важно, что остальной текст набран на принтере. Комбинированный способ заполнения не будет нарушением. Так считает и ФСС (письмо от 23.10.14 № 17-03-09/06-3841П).

Заполнять больничный лист необходимо черной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой (п. 56Порядка, утв. приказом № 624н). Если фирма заполнит листок нетрудоспособности шариковой ручкой, то не исключено, что право на пособие потребуется доказывать в суде. Хотя судьи в таких спорах на стороне компаний (определение ВС РФ от 17.02.15 № 304-КГ14-6897).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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