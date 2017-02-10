Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Налоговики сами исправят ошибки в платежках по взносам

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4
10 февраля 25 просмотров

В 2015 году директор получил 1/12 квартиры в наследство. В 2016 году он продал ее сестре. Инспекторы считают, что руководитель праве получить имущественный вычет только пропорционально своей доле. То есть в размере 1/12 от 1 млн рублей. Правы ли они?

Формы по теме

отвечает:

Директор имеет право на имущественный вычет в 1 млн рублей.

При продаже имущества, которое было в собственности у «физика» менее трех лет, необходимо заплатить НДФЛ (п. 1 ст. 210, п. 2, 3 ст. 217.1 НК РФ). Доход от продажи доли можно уменьшить на расходы, связанные с ее покупкой (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Директор получил имущество по наследству. Следовательно, расходов на приобретение доли у него нет. Он вправе воспользоваться имущественным вычетом в 1 млн рублей. При продаже недвижимости, которая находится в общей собственности, такой вычет распределяют пропорционально долям или по договоренности между собственниками (подп. 3 п. 2 ст. 220 НК РФ). Но директор продал долю в квартире как отдельный объект, поэтому он имеет право на полный вычет в пределах 1 млн рублей. Так же считают чиновники (письмо Минфина России от 30.04.14 № 03-04-05/20606).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Бухгалтеру на упрощенке! Где в бухгалтерской отчетности вы показываете единый налог на УСН?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.