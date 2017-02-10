Директор имеет право на имущественный вычет в 1 млн рублей.

При продаже имущества, которое было в собственности у «физика» менее трех лет, необходимо заплатить НДФЛ (п. 1 ст. 210, п. 2, 3 ст. 217.1 НК РФ). Доход от продажи доли можно уменьшить на расходы, связанные с ее покупкой (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Директор получил имущество по наследству. Следовательно, расходов на приобретение доли у него нет. Он вправе воспользоваться имущественным вычетом в 1 млн рублей. При продаже недвижимости, которая находится в общей собственности, такой вычет распределяют пропорционально долям или по договоренности между собственниками (подп. 3 п. 2 ст. 220 НК РФ). Но директор продал долю в квартире как отдельный объект, поэтому он имеет право на полный вычет в пределах 1 млн рублей. Так же считают чиновники (письмо Минфина России от 30.04.14 № 03-04-05/20606).