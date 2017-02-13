Можно при двух условиях.

Первое — работодатель предусмотрел такой вариант в коллективном договоре. Второе — работники получают столько же или больше, чем при расчете исходя из среднего заработка. Если оплата окажется меньше и это обнаружит трудовая инспекция, то возможен штраф до 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). Ведь нельзя ухудшать условия оплаты труда работников по сравнению с теми, которые устанавливает Трудовой кодекс.

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