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13 февраля 134 просмотра

В декларации по НДС за IV квартал фирма поставила старый ОКВЭД. Возможен ли штраф?

отвечает:

Штрафа быть не должно.

В декларациях, которые компании сдают в 2017 году, нужно ставить коды по новому ОКВЭД (утв. приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст). Такие разъяснения выпустила ФНС (письмо от 9 ноября 2016 г. № СД-4-3/21206). Однако из-за ошибок в кодах ОКВЭД налоговики не вправе отказать компании в приеме декларации (п. 28 Административного регламента ФНС, утв.приказом Минфина России от 2 июля 2012 г. № 99н). На сумму налога данная ошибка не влияет. Кроме того, в Налоговом кодексе РФ нет штрафа за неверный ОКВЭД в декларации.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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