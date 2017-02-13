Штрафа быть не должно.

В декларациях, которые компании сдают в 2017 году, нужно ставить коды по новому ОКВЭД (утв. приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст). Такие разъяснения выпустила ФНС (письмо от 9 ноября 2016 г. № СД-4-3/21206). Однако из-за ошибок в кодах ОКВЭД налоговики не вправе отказать компании в приеме декларации (п. 28 Административного регламента ФНС, утв.приказом Минфина России от 2 июля 2012 г. № 99н). На сумму налога данная ошибка не влияет. Кроме того, в Налоговом кодексе РФ нет штрафа за неверный ОКВЭД в декларации.

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