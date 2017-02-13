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Изменилась безопасная доля вычетов для вашей компании

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13 февраля 64 просмотра

Налоговая инспекция требует пояснить, почему у компании выручка в декларациях по НДС за I—III кварталы 2016 года расходится с декларацией по налогу на прибыль за девять месяцев. Имеет ли право компания направить ответ на такой запрос на бумаге?

отвечает:

Безопаснее ответить в электронном формате.

По закону сдавать электронные пояснения по НДС компания должна, если в декларации есть ошибки, противоречия или ее показатели расходятся с другими данными, которые есть в инспекции (п. 3 ст. 88 НК РФ). Различия между выручкой в декларации по НДС и отчетности по налогу на прибыль часто объективны и не связаны с ошибками или противоречиями. Ведь налоговую базу по НДС и прибыли определяют по-разному.

Но как мы выяснили, в ФНС считают, что такие расхождения нужно пояснять в электронном формате через спецоператора. И вряд ли в данном случае стоит спорить с инспекторами. Проще отправить электронные пояснения. Иначе есть риск, что налоговики оштрафуют компанию на 5000 руб. (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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