Безопаснее ответить в электронном формате.

По закону сдавать электронные пояснения по НДС компания должна, если в декларации есть ошибки, противоречия или ее показатели расходятся с другими данными, которые есть в инспекции (п. 3 ст. 88 НК РФ). Различия между выручкой в декларации по НДС и отчетности по налогу на прибыль часто объективны и не связаны с ошибками или противоречиями. Ведь налоговую базу по НДС и прибыли определяют по-разному.

Но как мы выяснили, в ФНС считают, что такие расхождения нужно пояснять в электронном формате через спецоператора. И вряд ли в данном случае стоит спорить с инспекторами. Проще отправить электронные пояснения. Иначе есть риск, что налоговики оштрафуют компанию на 5000 руб. (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).

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