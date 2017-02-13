Нет. Налоговый кодекс не запрещает налоговикам проверять компанию, которая действует менее трех лет.

В рамках выездной ревизии инспекторы вправе проверять период не более чем три предыдущих календарных года (п. 4 ст. 89 НК РФ). Таким образом, закон ограничивает только максимальную глубину проверки. Налоговики могут проверять и меньший период, например год или два.

Но на практике инспекторы редко проверяют новые компании. Проверка возможна, если компанию создали при реорганизации. Например, если ЗАО реорганизовалось в ООО. Ведь к новой компании переходят обязанности по уплате налогов организации, которую реорганизовали (п. 2 ст. 50 НК РФ). Инспекторы вправе проверить прежнюю компанию, которая реорганизуется (п. 11 ст. 89 НК РФ). Если налоговики этого не сделали, то они могут назначить проверку в отношении новой компании (определение ВАС РФ от 23 декабря 2013 г. № ВАС-18603/13).

В других ситуациях вероятность проверки невелика. Сначала налоговики проводят предпроверочный анализ. А по новой компании обычно недостаточно данных, чтобы заподозрить нарушения и значительный объем возможных доначислений.

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