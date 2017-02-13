Отчет за 2016 год сдайте в ПФР по старой форме (утв. постановлением ПФР от 16 января 2014 г. № 2п). На бумаге – не позднее 15 февраля 2017 года. Электронно – не позднее 20 февраля 2017 года.

На бумаге вправе отчитаться компании, у которых среднесписочная численность сотрудников за 2015 год не превышает 25 человек (ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). То есть компания может выбрать, каким способом отчитаться. Если численность больше, надо сдать расчет в электронном виде. За бумажный ПФР оштрафует на 200 руб. (ч. 2 ст. 46 Закона № 212-ФЗ).