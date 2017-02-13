Надо подать уточненный расчет за 2016 год с правильными данными и при необходимости суммы перерасчета за прошлые периоды отразить в строке 120. Приложить корректирующие формы индивидуальных сведений.
В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Учет в строительстве» отвечает:
Надо подать уточненный расчет за 2016 год с правильными данными и при необходимости суммы перерасчета за прошлые периоды отразить в строке 120. Приложить корректирующие формы индивидуальных сведений.
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