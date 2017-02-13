Фирма может учесть такие расходы и до 1 февраля 2017 года, и после. От этих дат расходы на покупку новых ККТ и передачу в ИФНС данных о расчетах с покупателями не зависят. Минфин подтвердил это в письме от 9 декабря 2016 г. № 03-11-06/2/73772. Добровольно применять онлайн-кассы можно с 15 июля 2016 года (п. 5 ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ).

При упрощенке расходами признают затраты после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Затраты на покупку ККТ нового образца – это материальные расходы. Их фирма признает, когда расплатилась с продавцом за купленный кассовый аппарат (подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Кроме того, компания вправе учесть расходы на услуги связи, на обслуживание контрольно-кассовой техники и другие подобные затраты (подп. 18, 35 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Оператор фискальных данных – это независимый посредник, через которого компания будет передавать данные о пробитых чеках в ИФНС. С ним надо заключить договор. Стоимость обслуживания около 3000 руб. в год. Данные передают в налоговую через интернет.

Если организация заплатила за передачу данных авансом, надо учитывать затраты после того, как ей эти услуги оказали. То есть после того, как подпишет акт сдачи-приемки услуг (например, за месяц). Ведь такого вида расходов, как уплаченный аванс, в статье 346.16 НК РФ нет. Расходы и на упрощенке должны соответствовать критериям пункта 1 статьи 252 НК РФ – быть обоснованными и документально подтвержденными (п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

Старые ККТ, зарегистрированные до 1 февраля, компания вправе применять до 1 июля 2017 года (п. 3 ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ). Затем можно работать только на онлайн-кассах. Иначе оштрафуют. В частности, за то, что ККТ не соответствует требованиям, штраф для организации – 5–10 тыс. руб., для директора – 1,5–3 тыс. руб. (п. 4 ст. 14.5 КоАП).