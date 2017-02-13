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13 февраля 75 просмотров

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» занимается не только строительством, но и торговлей. В какой момент признавать расходы по торговым операциям – когда расплатились с поставщиком или когда получили деньги от покупателя?

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отвечает:

Фирма можете признать стоимость товаров в расходах после их фактической передачи покупателю, не дожидаясь, когда он за них заплатит. При условии, что сама фирма эти товары поставщику оплатила.

Стоимость товаров, которые приобрели для перепродажи, учитывают в расходах по мере их реализации (подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Реализация – это передача права собственности (п. 1 ст. 39 НК РФ). Так что организация враве включить стоимость товаров в расходы на дату, когда покупатель подписал накладную или другой документ, подтверждающий, что он эти товары от фирмы получил. Минфин подтвердил это в письме от 23 декабря 2016 г. № 03-11-11/77461 (п. 2). Президиум ВАС РФ в постановлении от 29 июня 2010 г. № 808/10 указал, что такой подход обязателен для всех судов.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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